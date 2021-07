Ferge havnet i fjæra

Nyheter

Politiet opplyste tirsdag formiddag via sin Twitter-konto at de fikk melding om at bilfergen Vardehorn, som trafikkerer strekningen Drag - Kjøpsvik, hadde fått problemer når de skulle legge til kai ved Drag.

Politiet rykket ut til stedet og gjorde sine undersøkelser. Ferga endte til slutt opp i fjæra ved fergeleiet. Den første meldingen la politiet ut på Twitter like før 11.30.

Ingen perosner skal ha blitt skadd i forbindelse med uhellet.

Politiet opplyste i en oppdatert melding, sendt like over 12.00, at de hadde avhørt skipperen av bilferga, og at det kunne se ut til at teknisk svikt på styring så ut til å være årsaken. Dykkere var da på tur for å sjekke skroget.