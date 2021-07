17 forelegg skrevet ut onsdag kveld

Nyheter





Det er i to Twitter-meldinger fra politiet i Nordland at de opplyser om kontrollene som var i regi av Utrykningspolitiet.

Den ene kontrollen var på Laupstad. Her ble det skrevet ut åtte forenklede forelegg, der høyeste hastighet som ble mål, var på 62 kilometer i timen i 50-sonen. Det betyr at personen som holdt den hastigheten, fikk et forelegg på 4.050 kroner, som ifølge Lovdata er straffen for å kjøre mellom 10-15 kilometer i timen over tillatt hastighet på stedet.

Ved Holdøya i Hadsel var den andre kontrollen. Her ble det skrevet ut ni forenklede forelegg i 80-sonen, opplyser politiet i meldingen. Den høyeste hastigheten ble målt til 102 kilometer i timen. Lovdata melder at hastighet mellom 20-25 over fartsgrensen i 80-sone, straffes med 6.800 kroner i forelegg.