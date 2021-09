Søker etter gårder til nytt prosjekt

Nyheter

Inn på tunet er velferdstjenester på gårdsbruk som kan gis til barn, unge, voksne og eldre og være et supplement til tjenestene som tilbys i kommunene. Nå søker altså kommunene etter gårder som kan tenke seg å bli godkjente Inn på tunet-

Ettersom disse kommunene nå deltar i en nasjonal satsing, vil gårder som ønsker å bli Inn på tunet-gårder få mulighet til å delta på godkjenningskurs, felles studieturer, seminarer, samt veiledning fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Inn på tunet Norge SA.

– Inn på tunet er et tilbud som vi ønsker at enda flere skal få glede av. Målet med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Nettopp det skal disse fire nye pilotprosjektene bidra til, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad da tildelingen ble offentliggjort i november 2020.

Prosjektet i Nordland, kalt Inn på tunet i Nordlandskommunene, gjennomføres i samarbeid med grunnskolelærerutdanningen ved Nord Universitet, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Inn på tunet Nordland SA.

For 2021-2022 er prosjektet i Nordland tildelt 3 millioner kroner.