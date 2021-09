Senjahopen til Stokmarknes

Nyheter

Både Senjahopens bandmedlemmer og deres trofaste fans har vært satt på prøve i disse tider.

Men nu vil guttan på veien, og folket vil på konsert igjen.

Da ligger det an til et sjøslag uten sidestøkke! heter det i en pressemelding i forbindelse med helgas konsert.

Endelig har Senjahopen sluppet sitt etterlengtede femtealbum, og for et album! Ikke siden den monumentale «Tåra, Pess og Blod» har de prestert en langspiller så mettet med kremlåter.

Skiva med det kledelige navnet «Ingen Kjære Mor» er gjennomsyra av duften av øl, sommer og festival, med «En Hælvettes Gjeng» som en slags «pièce de résistance» midt i kalaset.

Vi hadde ikke blitt overrasket om denne ble nominert til Nord-Norges nasjonalsang om Reiseradioen eller Nitimen skulle finne på å dra i gang en sådan konkurranse.

Men det finnes også et par vakre og ettertenksomme perler, og da er det umulig å ikke trekke fram nydelige «Drømmefanger», som kanskje er deres aller beste låt noensinne.

Det er jo ei underlig tid for oss alle, men aldri så galt at det ikke er godt for noe: Senjahopen har jo, på samme måte som resten av kulturnorge, vært frarøvet muligheten til å bedrive sang og musikk lenge nå, så rapporten fra de konsertene som har vært sier at spillegleden tenderer mot kviger om våren, og at både gamle og nye låter medfører hjertelig allsang på tross av at publikum må sitte i kohorter og handler i baren på app.

Vi kan med andre ord anbefale å kjøre en runde med Senjahopens album «Ingen Kjære Mor», og når de kommer i nærheten av deg når de nå er ute og spiller så er det ingen tvil om at skal du få med deg bare én Senjahopen-konsert i ditt liv, så er dette en brennhet kandidat, hevder bandet og Hurtigrutens Hus i pressemeldingen.