Nyheter

Det er politiet som på sin Twitter-konto opplyser at UP har vært ute og hatt laserkontroll. Denne gangen var det på fylkesveg 82 i Andøy kommune som UP hadde tatt plass.

Denne gangen var det hele 14 bilister som fikk utstedt hvert sitt forenklede forelegg under kontrollen. Ifølge politiets twittermelding var den høyeste hastigheten som ble målt 82 kilometer i timen i 60-sonen. Det vil si at vedkommende bilist fikk utstedt et forelegg på 9.050 kroner ifølge satsene det opereres med på lovdata.no.