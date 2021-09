Ber båttrafikanter i Gullesfjorden være oppmerksomme

Nyheter

Det er i forbindelse med reparasjon av høyspentlinjene over Gullesfjorden at Vesterålskraft Nett er nødt til å strekke høyspentkabel over fjorden mellom Våtvoll og Tverrbakken. Det opplyser kraftselskapet, gjennom markedsansvarlig Ivan André Josefsen, i en pressemelding.

Dette vil kunne medføre noen utfordringer for dem som eventuelt vil ferdes i båt.

Vesterålskraft Nett skriver nemlig at kabelen ville flyte i vannet til den vil være skøytet ferdig. Selskapet kommer til å merke kabelen, og det vil også være vaktbåt på stedet gjennom natten, frem til selskapet er ferdig med jobben og kabelen kan løftes opp.