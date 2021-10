Klart for modellhobbyfolkets festhelg

Nyheter

Det er nemlig klart for det årlige modellhobbytreffet, Arctic E-fest i Blåbyhallen. Leder av Vesterålen RC-klubb, Erik Jenssen, venter storinnrykk fra hele landsdelen i forbindelse med arrangementet.

Dørene åpnes fredag ettermiddag og lysene i Blåbyhallen slukkes ikke for arrangementet før søndag ettermiddag. Da har deltakerne, flydd modellfly og droner, kjørt modellbiler og utvekslet modellhistorier og erfaringer i timevis.

Lederen av RC-klubben beskriver at deltakerne kommer til Sortland for å utøve sin lidenskap for modellfly, droner og biler.

– Alt har funksjoner og detaljer som vil både overraske og forundre store og små, beskriver Jenssen.

Han forteller at treffet er en av de beste anledningene Vesterålen RC-klubb har til å vise frem hva modellhobbyen handler om.

– Ikke minst å vise hvor allsidig den kan fremstå for dem som ønsker å komme inn i hobbyen, sier Jenssen, som uttaler at han er klar over at utstyr og priser kan virke avskrekkende.

– Men jeg håper samtidig at et slikt treff kan vise at hobbyen også kan handle om å ha det gøy med små isopormodeller, reparasjonstape og iboende forskertrang.