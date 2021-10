– Dette er ikke en forbigående utfordring

Nyheter

– Outlaws er en av de mest aktive kriminelle MC-klubbene i Norge, og flere av medlemmene er dømt for blant annet vold, trusler, narkotika, torpedovirksomhet og ulovlig bæring av våpen. MC-klubber som definerer seg som 1%-klubber ønsker vi ikke skal etablere seg i Lofoten og Vesterålen, sier Per Erik Hagen, leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har politiet jobbet aktivt opp mot miljøet over tid, og har dannet seg et godt bilde av etableringen og rekrutteringen av flere medlemmer som nå pågår. Dette bekymrer politiet, og ikke minst voldspotensialet som disse medlemmene har vist gjennom tidligere dommer, og det faktum at politiet i dag etterforsker tilsvarende forhold.

– De fleste av medlemmene er domfelt for alvorlig kriminalitet, og viser ingen tegn til å endre seg. I forbindelse med ransaking nylig hos et medlem i Outlaws MC i Vesterålen fant politiet ulovlig oppbevart våpen, ammunisjon og sprengladning. Sprengladningen var konstruert med splinter og kan potensielt være svært farlig, forteller Hagen.

Fakta om kriminelle MC-klubber • Outlaws MC er en 1%- klubb som er en av de mest aktive kriminelle MC-klubbene i Norge. Medlemmer av Outlaws MC bruker et ruterformet jakkemerke med teksten «1 %». • Énprosentbegrepet stammer fra forestillingen om at 99 % av befolkningen er lovlydige borgere, mens én prosent består av personer som ønsker å stå på siden av samfunnet og de øvrige motorsykkelmiljøene. • Énprosentklubber understreker at fellesskapet i klubben er en livsstil og ideologi, der medlemmene følger egne regler på siden av storsamfunnet. • Veldig mange av medlemmene i de kriminelle MC-klubbene er domfelt. Dette gjelder også for medlemmene i Outlaws i Vesterålen. • De aller fleste MC-klubbene er lovlydige. Man må ikke forveksle den positive og lovlydige delen av miljøet med det kriminelle 1 % MC-miljøet. Kilde: pressemelding fra politiet

Trusler og vold

For kun få uker siden ble to av medlemmene i Outlaws siktet for å bruk av vold og trusler, hvor de også skal ha brukt sin tilknytning til den kriminelle MC-klubben Outlaws som trussel.

– Det skal være trygt å bo og ferdes i Vesterålen. Politiet ser svært alvorlig på denne aktiviteten og kommer til å følge den opp. I forbindelse med etterforskning av denne konkrete volds- og trussel saken gjorde politiet beslag av flere medlemsvester merket med Outlaws og 1% merket (colors), som ble brukt som trussel mot en person, forteller Hagen.

Politiet følger med

Outlaws MC rekrutterer ifølge politiet aktivt nye medlemmer, og politiet er bekymret for utviklingen da slike kriminelle MC klubber også tiltrekker seg rotløse og sårbare personer.

– Politiet vil fortsette å forebygge og bekjempe MC-kriminalitet, også i samarbeid med kommunale myndigheter, andre etater og samfunnet for øvrig. Dette er ikke en forbigående utfordring, men et samfunnsproblem som krever oppmerksomhet og innsats fra flere hold, sier Hagen.