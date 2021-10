Om en uke åpner Nord-Norge første døgnåpne butikk på Nordmela

Nyheter

– Vi tror at dette er fremtidens nærbutikk, med et bedre og mer fleksibelt tilbud til kundene. Dette gjelder både for de fastboende, hyttefolk og folk som kommer på besøk. Nå kan du handle hele døgnet sier Jeanett Alsos Olsen i en pressemelding fra Distriktssenteret og Merkurprogrammet.