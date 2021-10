– Små marginer uten lys

Nyheter

– Svært mange bilister har nok fått hjertet i halsen over at det plutselig er en syklist uten lys i veibanen. På sykkel er i tillegg farten vesentlig høyere enn for gående. Da er det behov for å oppdage syklisten tidligere. Det er små marginer før det skjer en ulykke, sier seniorrådgiver David Tofthagen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Med lys og reflekser blir du synlig i trafikken. Dette gjør at du blir oppdaget 300 meter tidligere av bilister og farlige situasjoner kan lettere unngås.

I tillegg til at det kan være livsfarlig å sykle uten lys er det også ulovlig. Trygg Trafikk melder at du som syklist er pålagt å ha hvitt eller gult lys foran på sykkelen, rødt lys bak og reflekser på pedalene. Mangler du noe av dette kan du risikere en bot på 1300 kroner.

– Mange er ikke klar over at det er påbudt med lys både foran og bak på sykkelen når det er mørkt. I tillegg selges de fleste sykler uten sykkellykt. Sykkelselgere bør i større grad informere om krav til lys og refleks når de selger sykler, oppfordrer rådgiver Astrid Kristiansen i Statens vegvesen.

– Vi har ingen å miste

Ifølge en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2016 er det estimert at antall skadde og drepte syklister kan reduseres med 14 prosent dersom alle sykler med lys i mørket.

– Analysen av dødsulykker viser at lite synlige syklister i skumring eller mørket var en medvirkende faktorer i seks dødsulykker fra 2005-2012. Nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene hadde ikke lys. Det viser hvor viktig det er å bruke lys. Vi har ingen å miste, avslutter Kristiansen.

Dette er kravene til lys og refleks på sykkelen: