Utfordrer naboene under TV-aksjonen

Nyheter

Det kommer frem av en pressemelding fra Hadsel kommune.

Hadsel kommune har opprettet en digital sparebøsse, der innbyggerne kan sette inn penger. Oppfordringen til alle nabokommunene er å følge Hadsels eksempel.

– Da kan vi lage en vennskapelig konkurranse om hvem som samler inn mest, uttaler ordfører Aina Nilsen.

Det er Plan International som er årets mottaker av de innsamlede pengene fra TV-aksjonen. Pengene skal gå til å bekjempe barneekteskap. Sammen med varaordfører Lena Arntzen, har Nilsen engasjert seg i temaet, som handler om likestilling, rett til utdanning og barns rett til å være barn, slik Hadsel kommune beskriver det.

Arntzen sier at de ønsker å skape bevissthet og engasjement rundt TV-aksjonen, som i år skal avholdes med fysisk innsamling, etter at fjorårets aksjon var heldigital som følge av korona.

– Det er et viktig tema og et arbeid som fortjener all den støtten det kan få, sier Arntzen.

Hadsel kommune trekker frem at en uformell konkurranse blant kommunene i regionen har potensial til å vekke vinnerinstinkt og lokalpatriotisme.

– Vi håper å ha den beste kommunebøssa når innsamlingen er over. Aller først må de andre kommunene ta utfordringen. Vi vil helst ikke vinne på walk over, sier Nilsen.

Det skal også være et seminar i forbindelse med TV-aksjonen 23. oktober i hurtigrutens Hus, og konsert i Melbu samfunnshus, meldes det.