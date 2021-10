25 millioner til oppstart på Fiskebøl

Nyheter

Det går fram av forslag til statsbudsjett for 2022, som ble lagt fram tirsdag formiddag. Det er Hadsel kommune som er vert for senteret, som skal bygges og drives av Kystverket – på Fiskebøl, Austvågøya.

Ifølge forslaget har regjeringen besluttet at det skal etableres et senter på Fiskebøl for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning. Hadsel kommune har regulert et stort område i Fiskebølvika til dette og potensielt nye prosjekter i framtida.

Ifølge statsbudsjettet anslås det å bruke 25 millioner kroner i 2022 til forberedende arbeider for etablering av testfasiliteter på Fiskebøl.

– Dette er hva regjeringen allerede har signalisert, og derfor i tråd med forventningene mine. Det blir svært viktig at den nye regjeringen følger opp prosjektet slik at finansiering for realisering kommer på plass, sier ordfører Aina Nilsen (Sp) i Hadsel kommune i en kommentar til VOL.