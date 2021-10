Nyheter

Kommunen skriver på sin Facebook-side at de to personene har blitt smittet i kommunen, men at smittested er ukjent.

– Vi vil oppfordre alle som har symptomer som kan være korona, om å teste seg. Det vil si at alle som får forkjølelsessymptomer, influensasymptomer eller andre luftveissymptomer bør teste seg. Dette gjelder også de som er vaksinert, sier smittevernlege Hedda Mørch.

Hun sier at kommunen er takknemlig for alle som tar kontakt for å bli testet.