26,66 prosent kan finansiere seg selv

Ifølge konseptvalgutredningen for tunellen, «KVU Hadselfjord», vil det koste tre milliarder kroner å bygge tunellen. KVU-en sier at bompenger bidrar med inntil 400 millioner kroner av finansieringa. I tillegg vil såkalte fergeavløsningmidler (se forklaring under) bidra med rundt 400 millioner kroner.