Tunellen skaper trøbbel på nasjonal sykkelrute

Nyheter

– Når gamle fergeruter legges ned og nye tunellprosjekter blir erstatningen, kan det skape utfordringer for myke trafikkanter. Ofte finnes det ikke attraktive omkjøringsruter for syklister, sier faglig rådgiver Aron Sandell i Syklistenes landsforening om planen om bygging av tunell under Hadselfjorden.

Sykkelnett

Ifølge KVU Hadselfjord har sykkelnettet som oppgave å binde sammen landsdeler og vise fram attraktive områder både når det gjelder natur, kultur og attraksjoner. Det har fergesambandet bidratt til fulle, mens en tunell blir en langt dårligere opplevelse ut fra disse kriteriene.

Sykkelruta går i dag via Melbu og Stokmarknes på vestsiden av Hadseløya. KVU-en (konseptutvalgutredning) foreslår at ruta legges på østsiden av Hadseløya når en tunell står ferdig. På lofotsiden går ruta mellom Fiskebøl og Svolvær, via Morfjorden, Grunnførfjorden og Laukvik.

Konseptutvalgutredningen (KVU-en) konkluderer med at det mellom Melbu og Sortland er mange syklister om sommeren. Strekningen har ikke separat sykkelvei eller gang- og sykkelvei. Derfor konkluderer KVU-en med at strekningen oppleves som utrygg av syklistene. Et alternativ som diskuteres, er at sykling kan skje i rømningstunellen. Det fordrer godkjent belysning og sikkerhetstiltak.

Nye utfordringer

– Man kan stå overfor nye utfordringer for myke trafikanter når man står uten et fullgodt tilbud. Ferjefrie samband er et eksempel på dette. Slike prosjekter kan virke negativt for tur- og sykkelturisme, ikke minst for de lokale hverdags- og jobbsyklistene, sier faglig rådgiver Aron Sandell i Syklistenes landsforening til VOL.

Han mener at mange av dagens og fremtidens lokale syklister står i fare for å kunne miste deler av tilbudet sitt når nye tunnelprosjekter realiseres. Dette berører også de personene som står på terskelen til å begynne å sykle, og som de i tråd med nasjonale målsetninger jobber for å rekruttere, opplyser han.

Har et ansvar

– Statens vegvesen har et ansvar for å ivareta hensynet til syklister i nye prosjekter ved å opprettholde et godt tilbud eller å etablere et tilbud som er bedre enn tidligere.

Sandell mener at Statens vegvesen også har et sektoransvar for sykling. Det innebærer at etaten skal være en tydelig pådriver også der hvor de selv ikke har ansvar.

– Det er derfor ikke tilstrekkelig å overlate avlastet veinett, ferjeruter eller annet tilbud til fylkeskommune eller kommune uten å stille krav til hvordan tilbudet for syklister skal opprettholdes. I samråd med lokale syklister bør Statens vegvesen stille krav til hvordan tilbudet bør se ut i tiden fremover.

Kart og skilt

I tillegg til et godt tilbud til syklister, mener han at det også er viktig at rutene legges i kart og skiltes godt. Spesielt viktig er det å få etablert og konkretisert de nasjonale sykkelrutene med god skilting.

SLF jobber for at sykkeltilbudet opprettholdes ved alle tunnelprosjekter. Forbundet krever at det alltid skal sikres god fremkommelighet, sikkerhet og opplevd trygghet for syklister i forbindelse med nye veiprosjekter.

Forbundet viser til at syklistenes plass i trafikkbildet etter veitrafikklovens bestemmelser skal avklares ved all planlegging og utbygging av det offentlige vegnettet.

Før nedlegging

– Når nye veisamband erstatter ferge, må sykkeltilbud videreføres med tilnærmet samme frekvens. Dette må etableres før fergesambandet er lagt ned. Ved planlegging av undersjøisk krysning av fjord og påfølgende nedleggelse av ferjesamband, skal syklistene sine behov ivaretas ved fysisk å legge til rette for at det fortsatt skal kunne nytte sykkelen som kjøretøy i de aktuelle sambandet, sier faglig rådgiver Aron Sandell i Syklistenes Landsforening til VOL.

Busstransport

Han presiserer at dersom man faller ned på å bruke busstransport til kryssingen, skal det være et bredt tilbud på alle busser. Det skal dessuten være kostnadsfritt for person med sykkel. Informasjon om eventuell buss- og båttransport med info om avgangstider på traseer må dessuten skiltes og være tilgjengelig for mobile enheter som telefon og nettbrett.

– Det er viktig å få med seg her at det er forbudt å sykle gjennom de fleste undersjøiske tunneler, og generelt gjennom mange tunneler som er lenger en fire kilometer lang.

Han viser til eksempel fra Rogaland der tuneller skaper utfordringer for syklister som noen ganger helt mister muligheten til å bruke sykkel, eller må benytte lengre alternative veier eller sette sin lit til buss- og taxiforbindelser med begrenset kapasitet for å bli kjørt gjennom tunnelen.

SLF viser til at det ved åpningen av Ryfast i desember 2019 ikke fantes noen alternativer for de rundt 150 syklistene som daglig brukte fergeforbindelsen.

– Vi har mottatt tilbakemeldinger om at tilrettelegging for sykkel ikke var en integrert del i planlegging og budsjettering. Isteden havnet kostnadene for en sykkelløsning på det fylkeskommunale driftsbudsjettet. På tross av politisk motstand tok et lokalt kollektivselskap på seg oppgaven med å busse sykler gjennom tunnelen med faste turer hver dag.

I et tilfelle gikk det hele seks måneder etter tunnelen åpnet før et slikt tilbud var på plass.

– Det viser hvor viktig det er å få sykkel inn i de store trafikkplanene der større veiprosjekter ofte svekker muligheten til å bruke aktive mobilitetsformer.

SLF mener at det er avgjørende at løsninger for syklister blir tatt med i planlegging og budsjettering av store vei- og tunnelprosjekter. Slik ønsker de å sikre langsiktige tilbud til syklister. Det skaper også muligheter for å nå de nasjonale målene om økt sykkelmobilitet.