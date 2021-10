1.180 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter

De siste sju dagene er det i snitt registrert 796 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 447, så trenden er stigende.

Tall fra MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer), som også er presentert av VG, viser at det var registrert ny smitte i 13 av 41 kommuner i Nordland i løpet av onsdag. Et pågående utbrudd i Vågan sørget for ti nye smittede i lofotkommunen, flest i fylket. Narvik står med åtte nye tilfeller, Evenes sju, Bodø 4, Andøy 3, Vestvågøy og Hamarøy med to hver, Vefsn, Rana, Saltdal, Bø, Øksnes og Sortland, alle med et nytt tilfelle hver.

Det er pågående sykdomstilfeller i 24 kommuner i Nordland, viser oversikten til VG. Totalt er det 311 personer som i løpet av de to siste ukene har fått påvist covid-19 i fylket og som nå er i karantene. Bodø står med flest tilfeller, med 81, mens Vågan er oppe i 47 og Narvik 36. Hele sju kommuner har mer enn 20 pågående sykdomstilfeller.

I Vesterålen er det 64 pågående sykdomstilfeller, der Andøy har flest med 30. Sortland står oppført med 20, Øksnes med ti og både Hadsel og Bø har to.

Onsdag var 101 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før. Ved Nordlandssykehuset var det innlagt tre personer for koronarelatert sykdom, alle ved avdelingen i Bodø.

30 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 16 på respirator. Det er like mange på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt natt til torsdag var det utført 7,9 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 203.734 personer testet positivt.

Til nå har 4.200.591 personer fått første dose av koronavaksinen, og 3.728.096 personer har fått andre dose.

Til sammen er 900 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

58,1 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 22 dødsfall i Norge.