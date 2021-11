Nyheter

For i underkant av tre uker siden la styret og ledelsen i Sortland Havn frem planene om å bygge et helt nytt havnekvarter for Sortland. Den gangen ble planene om det de kaller Blå Hub presentert. Planene går ut til å flytte havnefasilitetene til Kringlen på Hinnøy-siden av Sortland, der det også skal legges opp til øvrig næringsareal.