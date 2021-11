Nyheter

Det er Hurtigruten Group som melder om den nye investeringen i en pressemelding. Sammen med selskapet Tide har de utviklet en utslippsfri turbuss som skal brukes i Ålesund. Årsaken til at den skal brukes akkurat der, er at det er der Hurtigruten har lengst liggetid. Men selskapet melder også at det er flere busser på vei inn i trafikk av samme type.