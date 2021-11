– Pandemien er over i en annen fase

Nyheter

Ifølge oversikten fra Folkehelseinstituttet, som også presenteres av VG, viser at det er satt over 15.000 vaksiner i Sortland kommune, og at over 77 prosent har fått en dose og i overkant av 69 prosent er fullvaksinerte.

– Alle over 18 år som ønsker det er vaksinert. Det samme gjelder mange barn over 12 år, uttaler Røkenes i pressemeldingen, og viser også til vaksinen gjør at færre av de smittede blir alvorlig syke.

Kommuneoverlegen meddeler at pandemien ikke er over, selv om landet har åpnet opp. Pandemien er bare over i en annen fase, ifølge Røkenes. Hun henviser til nettstedet Helsenorge for å oppdatert informasjon om viruset. Smittetallene er ikke lenger det som er avgjørende, men antallet innleggelser og alvorlighetsgraden av sykdom.

Sortland kommune melder ikke lenger om nye enkelttilfeller av smitte. Ifølge den siste oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også er presentert av VG, var det tre nye tilfeller som ble registrert i Sortland i løpet av onsdag. Hun opplyser at det vil bli kommunisert i god tid om det settes inn lokaletiltak.

– Det viktige fremover er at vi alle husker at pandemien ikke er over. Vi vil ha covid-19 blant oss i lang tid, sier Røkenes, og minner om rådene om å holde seg hjemme når en er syk, håndhygiene og holde avstand.

Omgangssyken i anmarsj

Røkenes opplyser også at omgangssyken er i anmarsj. Korona har sørget for at antallet tilfeller har vært lavt de siste to årene, men nå er på vei i barnehagene. Den letteste måten å forebygge, er gjennom god håndhygiene og å vaske hendene med såpe og vann, melder Røkenes. Håndsprit har ikke samme effekt, uttaler hun.

– Alle foreldre må huske at barn skal holde seg hjemme i 48 timer etter siste oppkast og diare har gitt seg. Hvis de kommer tilbake for tidlig, kan de smitte andre og vi får større utbrudd, opplyser kommuneoverlegen.