6 av ti har ikke røykvarsler her

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer 6 av 10 at de ikke har røykvarsler på badet eller der vaskemaskinen står. I en tid med høye strømpriser, og hvor mange vasker klær om natten for å spare penger, bekymrer det brannvesenet.