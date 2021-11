Inviterte til Vesterålskraft-møte – Øksnes takket nei

Nyheter

Styret for LO i Vesterålen og de faglig tillitsvalgte for EL og IT, NITO og DELTA i Trollfjord Kraft, Vesterålskraft og Andøy Energi, har besluttet å oppfordre formannskapene i alle fem kommunene i Vesterålen til et møte for samtale om den aktuelle situasjonen når det gjelder politisk urolighet om eierskap, fusjon, utsalg m.m., het det i invitasjon fra LO.

– Vår begrunnelse for oppfordringen, er at de ansatte og deres medlemmer i bedriftene ikke har blitt informert og tatt med på råd i den prosessen som de enkelte kommunene har kjørt i den aktuelle saken. De ansatte, og ikke minst unge og høykompetente medarbeidere i bedriftene, føler en stor usikkerhet for framtida. Fra de ansatte og våre organisasjoner ser vi ikke saklig begrunnelse for hemmeligholdet og hastverket i prosessen. Beslutninger med så store konsekvenser burde være undergitt en konsekvensanalyse, der ikke langsiktige virkninger både mht. økonomi for kommunene som eiere, leveringssikkerhet for befolkninga/kundene og arbeidsplasser ble belyst, påpekte LO-leder John Helmersen i invitasjonen.

Øksnes takket nei

I svar til LO fra ordfører John Danielsen (Sp) i Øksnes, heter det at kommunestyret i Øksnes vedtatt salg av sin eiendel/aksjer i Vesterålskraft as til Lofotkraft Holding AS. I den sammenheng så er det undertegnet en Aksjekjøpsavtale. Vi har dermed ingen påvirkning på Vesterålskraft as eller andre hvis tema som ønskes debattert er av et slikt innhold at det omhandler arbeidstakernes rettigheter i omtalte selskaper, hevdet Danielsen i svaret.

– Når det gjelder strukturelle prosesser utover det som har vært tema i Vesterålskraft as så har ikke Øksnes kommune deltatt i slike prosesser/møter, påpekte Danielsen videre.

– For ordens skyld så anmoder jeg at Dere tar kontakt med Lofotkraft Holding AS eller deres eierrepresentanter, slik at de eventuelt kan delta, oppfordret Øksnes-ordføreren avslutningsvis.

På spørsmål fra VOL om hva Helmersen tenker om at Øksnes takket nei til invitasjonen, sier han kort at LO ikke har til intensjon å invitere en tredjepart (Lofotkraft, red.) til møtet.