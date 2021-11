Nyheter

Det er Kyst og Fjord som melder om den nylig inngåtte avtalen mellom torskeoppdrettsselskapet Norcod og Vesterålen Havbruk. Avtalen innebærer at all torsk som oppdrettsselskapet skal slakte fra anlegget i Meløy, skal slaktes på Myre. Avisen skriver at dette gjelder 10.000 tonn årlig de neste tre årene.