Vil starte mikroalgeproduksjon på Andøya

Nyheter

Pleco Marine har base i Kristiansand, men nå vil selskapet nordover. I en pressemelding fra Pleco Marine går det frem at de vil etablere seg på Andøya og drive med mikroalgeproduksjon.

Firmaet skriver at Andøya er ideell for å produsere mikroalger i stor skala, og at interessen for Andøya er fanget på grunn av god tilgang på næringstomter og nærheten til både oppdrettere og produsenter av fiskefôr. Det Kristiansand-baserte firmaet skriver at de ønsker en landbasert produksjon av råvarer til oppdrettsfôr, og vil bidra til å korte ned distribusjonen.

De mener det er mye å gå på når det gjelder å bruke mikroalger i nettopp fiskefôr.

Daglig leder, Karl Wiik, som er oppvokst på Andenes, opplyser i pressemeldingen at markedet for mikroalger er i sterk vekst. Han trekker også frem at det er en nødvendighet å benytte seg alternative omega-3-kilder for å møte etterspørselen.

Wiik har med seg Jørgen Henriksen fra Sortland, i tillegg til Benjamin Torvund, Tobias Øverli og Eirik Ullenrød.

De håper å få en lokalitet i nærheten av Andfjord Salmon, og mener prosjektet kan gi åtte-ti arbeidsplasser det første året, og enda flere etter hvert.

– Vi ser frem til å være en del av regionens spennende fremtid, uttaler Eirik Ullenrød, som er markedsansvarlig i Pleco marine.

Pleco Marine skriver at de skal utvikle et sirkulært konsept, der karbondioksid og avløpsvann fra oppdretterne skal brukes til å produsere næringsstoffer som føres tilbake som råvarer i fôr. De opplyser at det skal fremstilles oljekonsentrater som kan tilsettes i fiskefôr.

– Å benytte naturlig kilde til omega-3 er nødvendig for å erstatte dagens animalske omega-3-oljer, heter det i pressemeldingen, og de et et tonn mikroalgeprodukt kan erstatte fiskeolje fra 60 tonn villfisk.

– Det kan bidra til å redusere det globale overfisket, mener gjengen bak prosjektet.