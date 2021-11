Sju nye koronatilfeller relatert til Vesterålen

Nyheter

Av de siste tallene fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også presenteres av VG, fremkommer det at det mandag ble meldt om og registrert sju nye koronasmittede i Vesterålen. Alle tilfellene som ble registrert mandag, er knyttet til Hadsel kommune.

Hadsel kommune meldte for øvrig mandag at de hadde stengt sykehjemmet på Stokmarknes for besøk etter at en pasient hadde testet positivt på en hurtigtest.

På smittekartene er Hadsel mørk rødt om dagen og har stigende smittetrend. Før helgen ble det blant annet meldt om et større utbrudd hos Nordlaks. I løpet av de siste 14 dagene har 58 personer meldt smittet i Hadsel kommune, som er nesten halvparten av de totale tilfellene relatert til hele Vesterålen i samme periode.

I Vesterålen har det blitt registrert 117 tilfeller av koronasmitte de siste 14 dagene. Tillegg til de 58 i Hadsel, er 26 knyttet til Sortland, 21 til Andøy, seks til Øksnes, fem til Lødingen og et til Bø.