Frp-veteran rystet over behandlingen av Freiberg

Freiberg har vært ordfører i Hadsel gjennom to perioder, og har vært statsråd. Han har vært stortingsrepresentant i én periode, men måtte under siste nominasjon fra Frp i Nordland gi tapt for Dagfinn Olsen - som fra i høst selv tok plass i stortingssalen. Striden står altså mellom en avgått og en pågått stortingsrepresentant fra Frp i Nordland.

Tidligere i november ble Kjell-Børge Freiberg ekskludert fra partiet, av fylkesstyret i Nordland. Dette har sjokkert mange.

Nå reagerer Frp-veteranen Kenneth Svendsen både på eksklusjonen og en skriftlig advarsel han selv har fått fra Frp. Svendsen har vært leder i Nordland Fremskrittsparti, medlem av sentralstyret og vært andre visepresident på Stortinget.

NRK Nordland har spurt Svendsen om hva han tenker om eksklusjonen.

– Jeg er rystet, rett og slett, og har kjent Kjell-Børge i veldig mange år. Jeg har sett hans måte å være på. Han er en veldig inkluderende person. At det skal ende sånn, det synes jeg er forferdelig trist, sier Svendsen til NRK Nordland.

Fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp, som altså vant nominasjonsprosessen tidligere i år mot Kjell-Børge Freiberg, opplyste torsdag at han ikke uttaler seg om interne saker. Han sa imidlertid følgende til NRK Nordland:

– Dette dreier seg om folk, og det skal man ha respekt for. Vi vil ikke gå inn i en debatt om det, sa han til NRK.

Etter at Kjell-Børge Freiberg opplyste at han ikke kom til å anke eksklusjonen som hadde 14 dagers frist, valgte Olsen likevel å kommentere saken i form av en pressemelding.

I en pressemelding fra Nordland Frp uttalte han at det understreker sakens alvor når Freiberg valgte å ikke anke avgjørelsen om eksklusjon fra partiet.

VOL har fredag ikke lyktes med å få kommentar fra Kjell-Børge Freiberg, Kenneth Svendsen eller Dagfinn Olsen.