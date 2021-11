Justisministeren blir settestatsråd for Enoksen

Nyheter

Det ble klart da Kongen i statsråd fredag bestemte at justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet skal være settestatsråd og overtar saker fra Forsvarsdepartementet vedrørende Andøy Space, melder Forsvarets Forum.

– Oppnevningen gjelder ved behandling av saker hvor statsråd Enoksen, på grunn av sine tidligere stillinger og verv knyttet til Andøya Space AS, Andøya Space Defence AS, Andøya Space Education AS og Andøya Spaceport AS, er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet, heter det i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

Enger Mehl har vært innvalgt på Stortinget siden 2017. Fra 2020 til 2021 var hun medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Hun ble i høst utnevnt til justis- og beredskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Enger Mehl er den yngste norske justisminister noen sinne.