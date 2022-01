Koronautbrudd på Hurtigruten

Nyheter

Dette melder NRK Troms og Finnmark.

Det var lørdag at 300 personer på Roald Amundsen fikk beskjed om at tre gjester var smittet med covid-19.

– Vi satt og spiste middag da kapteinen ropte ut over høyttaleranlegget at han hadde en viktig beskjed og at vi måtte høre nøye etter, sier svenske Fabian Norlin til Expressen.

Norlin sier videre til avisen at smitten kom uventet på med tanke på at passasjerene er grundig testet. Fire andre passasjerer og fire i mannskapet er betegnet som nærkontakter til de smittede. Øystein Knoph er pressevakt i Hurtigruten Expeditions, og sier til NRK at de har stoppet testingen på turen. Knoph opplyser at de har helsepersonell om bord som skal ivareta gjestene dersom de skulle bli syke.

– På MS «Roald Amundsen» har vi et velutrustet medisinsk senter hvor det er døgnkontinuerlig bemanning med lege og sykepleier, sier han til NRK.

Ekspedisjonscruiset startet 27. desember fra Punta Arenas i Chile, og skal vare 16 dager.