Sa ja til å gå inn i helsefellesskap med NLSH: – Det er en ganske ambisiøs satsing

Torsdag sa et enstemmig driftsutvalg i Sortland ja til å gå inn i et helsefellesskap med Nordlandssykehuset HF (NLSH). Dette innebærer at Vesterålen og Lofoten vil være bedre representert i samhandlingen med NLSH enn tidligere.