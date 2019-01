Elevene i ungdomsskolen i Nordland skifter fra spansk til tysk

Aktuelt i nord

Det viser ferske tall fra SSB.

Språk/antall elever 2011 2018 Andel %2018 Andel % 2011 Tysk 1908 2284 43,5 36,3 Fransk 601 497 9,5 11,4 Spansk 2745 2453 46,8 52,2 Annet språk 0 13 0,2 0,0 Totalt 5254 5247 100 100

46,8 prosent av elevene i ungdomsskolene i Nordland valgte spansk som tredjespråk i 2018 i tillegg til norsk og engelsk, som er obligatorisk.

Det er en nedgang fra 52,2 prosent i 2011.

Tysk er det fremmedspråket som øker mest. I 2011 valgte 36,3 prosent av elevene i ungdomsskolene i Nordland å pugge tyske kasus, men i fjor var tallet steget til 43,5 prosent. Også fransk taper terreng i ungdomsskolen.

Dette er en trend som går mot landsgjennomsnittet.

– Siden 2011 har mengden elever som har spansk som fremmedspråk økt med 2,4 prosentpoeng, tysk har a med 2,3 prosentpoeng mens den delen som har fransk har falt med 4,6 prosentpoeng i samme periode.

SSB melder for øvrig at andelen elever som har to fremmedspråk i Norge er lav sammenlignet med andre land.

– Bare 72 prosent av alle ungdomsskoleelever i Norge har et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Island og Finland har andeler som er nær 100 prosent, men disse landene har minst to obligatoriske nordiske språk på ungdomskulen.