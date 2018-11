Andøy

Farevarslet for rakettoppskytning fra Oksebåsen sør for Andenes, gjelder for hele perioden fra 4. til 19. desember. Ifølge Fiskarlaget, skal værforholdene være ekstra gunstige for rakettoppskyting i nevnte periode.

ATC opplyser til Norges Fiskarlag at det er to raketter som planlegges skutt opp med få minutters mellomrom og at oppskytingene vil skje i tidsrommet mellom klokken åtte på morgenen og 13 på ettermiddagen. Fareområdet blir opphevet så snart oppskytingen er gjennomført.