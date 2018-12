– Flyr bare 10 prosent av det man skulle ha levert

Andøy

Torsdag debatterte Stortinget bevilgninger på statsbudsjettet til Utenriksdepartementet. Også forsvarspolitikk ble diskutert. Senterpartiets Liv Signe Navarsete signaliserte at partiet fortsatt kjemper for Andøya flystasjon og tok opp situasjonen for de norske overvåkingsflyene med forsvarsministeren.

– Kilder sier at det så og si er full stopp i MPA-aktiviteten. Fly står på bakken på grunn av manglende vedlikehold og man mangler personell til vedlikehold. Kilder sier at man flyr 10 prosent av det man skulle ha levert. Hva vil forsvarsministeren gjør for å sikre den regulariteten vi trenger i nordområdene, spurte Navarsete, og viste til at dette var regjeringens ansvar.

Replikkordskifte

Bakke-Jensen svarte ikke på utfordringen i sitt hovedinnlegg, og Navarsete tok dermed opp spørsmålet igjen i replikkordskiftet.

– Det er mulig jeg hører dårlig på grunn av jet-lag og julebord, men jeg kunne ikke oppfatte noe tydelig svar på min utfordring, sa Navarsete til Bakke-Jensen.

– Det korte svaret er at vi kjøper nye overvåkingsfly. Vi har vært åpen på at det er utfordrende å holde Orion-flyene lufta fordi det er eldre materiell. Det er bakgrunnen for at vi skaffer nye fly, svarte Bakke Jensen.

– Det er for enkelt å peke på nye fly. Når vil de flyene være operative, spurte Navarsete, som videre pekte på at Norge har brukt mange penger på oppgradere dagens Orion-fly.

– Men når vedlikeholdet ikke blir prioritert, så blir flyene defekt, sa Navarsete.

– Ikke bekymret

Han pekte videre på at Norge også har andre kapasiteter for overvåking enn flyene på Andøya.

– Overvåkingen og situasjonsforståelsen i nord skjer ikke bare med disse flyene. Vi har andre kapasiteter. Jeg er derfor ikke bekymret. Men når det gjelder overvåkingsflyene så er situasjonen utfordrende fordi det er eldre materiell, sa Bakke-Jensen.

Han sa at han ikke kjente seg igjen i den beskrivelsen Navarsete ga av situasjonen med fly på bakken og mangel på personell.

– Det er helt vanlig at man får en dupp i aktivitet når man bytter materiell. Man bruker gjerne materiellet så lenge at man må bytte. Det så vi med kampflyene og fregattene. Det er utfordrende og holde oppe personell, men det er satt inn tiltak for å løse det på en smidig måte, sa Bakke-Jensen.

