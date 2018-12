Slik blir Andøy presentert i ny video

Andøy

– Jeg er stolt av alt vi har her, og har lyst til å vise det frem, sier ordføreren i en pressemelding.

Til sangen «House by the sea» av den nordnorske artisten Moddi, vises naturen som omgir andværingene. I filmen knyter tobarnsmor og designer Marte Wiik på seg joggeskoene, og tråkker opp Måtind. Hun jobber for Designfabrikken, som sammen med God strek, har laget filmen.

Wiik har vokst opp på øya, og har bodd flere år i Oslo og i utlandet. Da hun og mannen fikk barn, bestemte de seg for å flytte hjem. Det har de ikke angret på.

– Å kjenne vinden i ansiktet med lukkede øyne, og samtidig vite at du står på stødig fjell er fantastisk. Det gir meg ro. Da vi satte sammen bildene til filmen, ble det kommentert at dette blir «too much». Men det er jo sånn det er - Andøy er «too much», sier Wiik.

I en tid med utfordringer knyttet til vedtaket om å legge ned flyplassen, ville ordføreren minne innbyggerne om de store ressursene som finnes i Andøy. For til tross for den unike naturen i kommunen, er det andværingene han er mest stolt av.

– Vi har all grunn til å være stolte av pågangsmotet næringslivet og befolkningen viser. Vi ser utfordringene, men vi skal jammen brette opp armene og skape en fremtid sammen, slår Jonni Solsvik fast

Videoen kan du se i vinduet over.