Branntilløp på Andenes

Andøy

110-sentralen i Bodø sendte ut meldingen litt før klokken 0100 i natt.

Brannen ble varslet via en automatisk melding. Lokalt brannvesen på Andenes rykket ut.

Tett før klokken 0100 melder vaktleder Bjørn Engan ved 110-sentralen i Bodø at brannvesenet har kontroll.

– Det har vært et branntilløp, men vi har fått rapporterer om at situasjonen er under kontroll, sier Engan.

Han melder at det var tidvis vanskelig å kommunisere med de som oppholdt seg i huset ettersom beboerne ikke hadde norsk som morsmål og heller ikke snakket engelsk.