Fesk ble romjulsmester

Andøy

Turneringen er til minne om andværingen Fredrik Stave som døde av kreft i 2008. Inntektene fra turneringen går til et minnefond, som hjelper kreftpasienter og pårørende ved UNN i Tromsø. Til nå er det samlet inn over 1 million kroner til minnefondet.

Det var i år 11 lag som deltok i turneringen, som startet fredag. Etter at Fredriks foreldre, Geir og Tordis Stave, har vært arrangør for turneringen, var det i år Andenes IL som sørget for arrangementet.

Finalene gikk lørdag. Nordavind og Overgangslista møttes i en triller av en bronsefinale.

Bronsefinale

Overgangslista ledet 3-1, før Nordavind reduserte og utlignet. Nordavind hadde et stolpeskudd i siste sekund av kampen, og kunne vunnet bronsekampen med litt flaks.

11 lag i minneturnering 11 lag kjemper nå om æren i Fredrik Staves minneturnering på Andenes.

I stedet ble det tap 6-4 etter straffespark.

Suveren vinner

I finalen mellom mellom Andøylaget Fesk (forsterket med to sortlendinger) og Sortlandslaget WTSH var det aldri spennende.

Fesk tok ledelsen før det var spilt ett minutt av finalen og halvveis (10 minutter) stod det 3-0. Da hadde Mathias Dahl sørget for to av målene. Han økte ledelsen til 4-0 før WTSH reduserte til 4-1.

Dermed kunne Fesk heve pokalen for fjerde gang. Den samme spillergruppen har vunnet to ganger som Saiko og to ganger som Fesk.

– Det er godt å holde seg i gang med romjulsfotball, og jeg får samtidig møtt kompiser på Andøya, sier Mathias Dahl Abelsen.

Han sier at han foreløpig ikke vet som skjer med sin egen fotballfremtid etter fire år i Tromsdalen (TUIL). Han har tidligere i høst vært på prøvespill hos eliteserieklubben Kristiansund.

Ikke tomhendt

WTSH dro for øvrig ikke tomhendt hjem fra Andenes. Sunniva Sørøy fikk årets Fairplay-pris, mens Sondre Nordgaard Meløe ble kåret til årets spiller. Han ble også toppscorer i turneringen.