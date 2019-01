Gikk ut på byen på Andenes med pistol-etterlikning

Andøy

En politipatrulje rykket ut på Andenes natt til søndag. Ifølge politiet i Nordland var det en mann i 30 årene som pågrepet på utested for å være i besittelse av en Replica pistol.

– Ingen personer har blit truet. Saken anmeldes, skriver politiet på Twitter.

– Dette er en pistol-etterlikning som fremstår som et riktig våpen når du ser det. Du må være våpenkyndig og holde det i hånda for å kunne se forskjell på en slik og et ekte våpen. Derfor er det egnet til å fremkalle frykt, sier operasjonsleder Tom Ove Hammer hos politiet i Nordland.

– Politiet fikk melding om dette på et utested på Andenes, der ble personen tatt hånd om helt udramatisk og politiet tok beslag i denen kopien av et våpen. Politiet har anmeldt saken, og personen må svare på hvorfor han bærer noe slikt på et offentlig sted. Det blir en jurist som vil ta stilling til straffepåstand i denne saken, sier operasjonslederen.