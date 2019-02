Andøy

Det opplyser arrangøren i en pressemelding,

-Vi må dessverre informere om at Steinar Albrigtsen har måtte kaste inn håndkleet av helsemessige årsaker. Steinar hadde veldig lyst til å komme tilbake til Andøya, og er veldig lei seg for å måtte stå over. Dette var ingen lett avgjørelse, heter det i meldingen.

Jørn Hoel kommer som planlagt. Han har med seg to musikere.