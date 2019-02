Andøy

– Jeg er kjempefornøyd med dagen, og de tilbakemeldingene vi har fått fra Norsk romsenter og fra norsk romindustri. Jeg er også fornøyd med det statsråden sa. Han kan ikke si noe mer nå. Jeg tror dette ordner seg, sier Enoksen til VOL.

Flere av talerne under presentasjonen, pekte på at det haster dersom Norge skal kapre et voksende marked for oppskyting av små satellitter.

– Vi er nødt til å handle nå. Norge og Andøya har lang erfaring med å skyte opp raketter. Vi har god infrastruktur i Norge for å hente data fra satellitter og over tid kan vi koble på annen norsk romindustri. La oss gripe denne sjansen, sa Christian Hauglie-Hanssen, som er administrerende direktør i Norsk romsenter.

– En samlet norsk romindustri står bak dette prosjektet. Dette prosjektet skaper synergi både i og utenfor norsk romvirksomhet. Andøya Spaceport kan bli kjernen i et norsk romeventyr, sa Eline Oftedal, som er daglig leder i Nifro – Norsk industriforum for romvirksomhet.

Konkurrenter

Enoksen var enda klarere i sitt innlegg.

– Satellittoppskyting har vært utredet flere ganger, første gang på 1980-tallet. Vi har et marked i vekst, men vi har også konkurrenter. De er kommet lengre enn oss når det gjelder finansiering, men vi er kommet lengst på alle andre områder. Det er nå eller aldri for satellittoppskyting fra Andøya, sa Enoksen.