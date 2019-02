Fra sentral posisjon i Ap til ordførerkandidat for Andøy SV

Andøy

Sosialistisk Venstreparti (SV) har vært ute av lokalpolitikken i Andøy i de to seneste kommunevalgene. Partiets frontfigur gjennom en årrekke, John Helmersen, tok i stedet plass på Andøylista.

Flobergseter blir leder i Andøy SV Hilde Flobergseter er ny leder i Andøy Sosialistisk Venstreparti.

Men nå våkner Andøy SV til liv igjen. VOL har tidligere omtalt at Hilde Flobergseter er valgt som leder av lokalpartiet. Nå er også de tre øverste navnene på lista foran høstens kommunevalg klare. De tre er:

Lill Inger Berg-Olsen, sosionom, Andenes 2.Hilde Flobergseter, frilanser, Andenes Jitse Buitink, redaktør, Åse.

Leif Bornøy i Andøy SV opplyser at de tre er kumulerte (får dobbel personstemme) og at resten av navnene på lista blir offentliggjort senere.

– Spesiell situasjon

Berg-Olsen sier at Andøy er i en spesiell situasjon nå.

– Det handler både om Andøya flystasjon og resultatene fra forrige stortingsvalg, sier hun.





SV fikk 5,5 prosent av stemmene i Andøy i stortingsvalget for knappe to år siden. Senterpartiet fikk hele 71,7 priset av stemmene.

I tillegg gir ordfører Jonni Solsvik (H) seg etter 20 år som ordfører i Andøy.

– Nå har vi spikret valglisten vår. Det neste er å få på plass et partiprogram. Det er for tidlig å gå ut med hvilke saker vi skal satse på, men nå er det både rom og behov for en politisk endring i Andøy. Derfor er dette et bra tidspunkt å få lokalpartiet opp å gå igjen, og vi har allerede fått en god del nye medlemmer, sier Berg-Olsen.

Forlot Ap

Hun var en sentral politiker i Andøy Ap og hadde også plass i formannskapet. Men både Aps behandling av saken om Andøya flystasjon og EUs energimarkedsåpakke (ACER) gjorde at hun meldte seg ut.

Lill Inger Tyvold Berg-Olsen: Har meldt seg ut av Ap etter Acer-vedtak Kommunestyrerepresentant i Andøy, Lill Inger Tyvold Berg-Olsen, har meldt seg ut av Arbeiderpartiet etter Acer-vedtaket i Stortinget. – Det ble dråpen som fikk begeret til å renne over, sier hun.

– Ja, Acer ble dråpen. Utmelding har vært noe jeg har vurdert over tid, på grunn av Andøya, blant annet, men også på grunn av en generell frustrasjon over at jeg ikke syns Ap sentralt har lytta til lokalpolitikerne sine, eller folk generelt, sa hun til VOL i mars i fjor.

– Jeg har et veldig ryddig forhold til Andøy Ap. Det er ikke der skoen har trykket, Jeg hører hjemme på venstresiden i politikken og den grunnleggende ideologien til Sv står mitt hjerte nært. Da ble SV et mye mer riktig parti for meg, sier hun.

Vil gjøre et godt valg

SV har som nevnt vært ute av lokalpolitikken i noen år. Berg-Olsen sier at partiet likevel har ambisjoner om å gjøre et godt valg.

– Vi har fått inn folk som er motivert til å gjøre en jobb for partiet og vi sikter på å gjøre et godt. Så skal vi også sondere muligheten for samarbeid med andre partier, sier hun.

– Det å være helt ny i SV og bli tiltrodd en slik posisjon låm lista setter jeg stor pris på. jeg skal gjøre mitt beste for å innfri forventningene, legger hun til.

Hun håper også å få med flere ungdommer i partiet etter hvert.

Kvinnelig ordfører

Andøy kommune ble opprettet i 1964 og har aldri hatt kvinnelig ordfører. Kommunen har heller ikke hatt mange ordførere. Siden 1979 har Leif A. Iversen (H), Kjell-Are Johansen (Ap) og Jonni Solsvik vært ordfører.

Berg-Olsen mener det er på tide med et skifte, på flere områder.

– Jeg tenker det er på tide at Andøy får en kvinnelig ordfører og det er på tide med et politisk skifte i Andøy, sier hun.

