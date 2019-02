Polet har slukket lyset på bautaen

Andøy

I mandagens kommunestyremøte stilte Jan Harald Andersen spørsmål om belysningen av bautaen over omkomne fiskere i sentrum av Andenes.

Andersen, som er kirkeverge i Andøy, har kontor på torget – rett ved bautaen.

– Jeg ser bautauen hver dag når jeg på jobb og den har vært mørklagt i hele vinter. Strømmen skal komme fra en bryter som står i lokalene til Vinmonopolet. Det må være mulig å koble denne på belysningen i Miljøgata, sa Andersen.

Ordfører Jonni Solsvik svarte at han måtte undersøke saken.

Skal spare strøm

VOL tok turen innom Vinmonopolet tirsdag og blir fort vist den aktuelle bryteren.

Den er tapet fast med gaffatape i av-stilling. Årsaken skal være at Vinmonopolet er pålagt å redusere strømforbruket siden bedriften har fått status som miljøfyrtårn.

I den prosessen rundt det, ble bryteren oppdaget og sått av.

Tilbød seg å bidra med strøm

Lysene ble montert av Andenes elektriske høsten 2004 på oppdrag fra Andøy kommune. Dette skjedde etter henvendelse fra May Britt Johansen i Andøy næringsforening.

– Andøy Næringsforening har et sterkt ønske om en forskjønning av Andenes sentrum. Å få bautaen opplyst vil klart være med på å bidra i denne sammenheng. Derfor håper vi at teknisk etat kan få dette til innenfor eksisterende budsjett, skrev Johansen i brevet.

I brevet skriver Johansen at Åse-Mette Spjelkavik, som da var leder for Vinmonopolet på Andenes, tilbød seg å stille med strøm og eventuell snømåking. Johansen skriver at det var Spjelkavik som tok initiativ i saken.

– Det er daglig leder Åse Mette Spjelkavik ved Vinmonopolet som har tatt initiativ i denne saken. Hun sier seg villig til å bidra både med strøm og snømåking dersom dette prosjektet lar seg realisere, skriver Johansen.

Det forklarer dermed hvorfor lysbryteren til bauta-belysningen er plassert i Vinmonopolets lokaler på Andenes.

– Vil se på løsninger

VOL tok kontakt med Jens Nordahl som er kommunikasjonssjef i Vinmonopolet.

– Dette har jeg ikke hørt om før, men vi får sette oss ned og se om vi kan finne en løsning som alle kan være fornøyd med. Det er ingen åpenbar konflikt mellom våre ambisjoner om å være et miljøfyrtårn og belysning av et offentlig monument. Så vi vil seriøst vurdere en henvendelse fra Andøy kommune dersom den kommer, sier Nordahl.

Ordfører Jonni Solsvik sier at denne saken var ukjent for han inntil Jan Harald Andersen tok den opp i mandagens kommunestyremøte.

– Jeg hadde tenkt å be administrasjonen om å se på hvordan man kunne koble til strømmen et annet sted, men nå skal jeg be administrasjonen ta kontakt med Vinmonopolet. Ingen ting vil være bedre om vi kan løse det slik, sier Solsvik.