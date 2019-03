Made kan bli årets medarbeider i Shell

Andøy

Ni Made Suastami Elvan, er født og oppvokst på Bali, kom til Andenes for 17 år siden, og har en datter på 10 år. På Andenes er Made kjent for å være en meget blid dame og et arbeidsjern av dimensjoner. Hun har tidligere jobbet på Narvesen, Prix og på Bakeriet, alltid vært i servicebransjen der hun absolutt hører hjemme, skriver Shell i pressemeldingen.

– Da jeg ønsket henne på laget på Shell Andenes var hun ikke tung å be, forklarer Bente Alsos som driver Shell Andenes.

– Mitt mål har alltid vært at de ansatte skal ivaretas, at de skal trives og bli godt betalt for den jobben de gjør. Sammen skal vi være dynamitt, og vi skal løfte i flokk. Dette har vi absolutt klart, det viser resultatet etter første hele driftsår etter at vi renoverte stasjonen, sier Alsos.

– Made skal ha stor ære for at kundene kommer tilbake igjen og igjen. Hun er tro mot kjeden og lærer opp de ansatte i Shells ånd. Hun har fått reise med meg på kick-off og møter, og viser lærevilje og inspirasjon, sier en stolt Alsos.

Andenes servicesenter ble kåret til «Årets forhandler» under Shell Awards i Monaco fredag: – Vi er i lykkerus, dette er ufattelig stort Det sier daglig leder Bente Alsos ved Andenes servicesenter. I helga ble stasjonen hennes kåret til «Årets forhandler» i Shell under en samling i Monaco.

– Made er servicevennlig, ansvarsfull, pliktoppfyllende, smilende og et ordensmenneske. Hun ønsker så sterkt det beste for alt og alle at hun har fått et eierskap til stasjonen. Det er med stor glede at Made nomineres som årets medarbeider under Shell Awards!, sier Alsos.

Selve prisutdelingen vil skje natt til lørdag.