Kjell-Are Johansen gjør comeback i Andøypolitikken

Andøy

Andøy Ap hadde nominasjonsmøte torsdag kveld. Partiet stiller nå en liste med 17 navn til kommunevalget.

Det var kampvotering om de to øverste plassene. Partileder Einar Åbergsjord ble foreslått som toppkandidat. Johansen ble valgt med åtte mot tre stemmer.

Kumrie Rusti ble foreslått som motkandidat til Anitha Bendiksen. Her ble Bendiksen valgt med åtte mot tre stemmer.

Deretter ble Tommy Søberg og Rusiti valgt på de neste plassene.

Åbergsjord var foreslått på femteplass på listen. Han valgte da å benytte seg av retten til å ikke stå på listen ettersom han er kommunestyrerepresentant i dag.

Thomas Pareli Seines rykket dermed opp til femteplassen. Resten av listen ble så valt ved akklamasjon.

Johansen og Bendiksen er kumulert på listen.

– Viktig med et tydelig Ap

Johansen takket møtet for tilliten han er vist med førsteplassen.

– Det er flott at vi klarer å stille liste med tanke på hva vi har vært gjennom når det gjelder Andøya flystasjon. Jeg synes dette synd at Einar ikke står på listen. Han har gjort en kjempejobb, og partiet sentral vet nå godt hvem han er, sa Johansen, før han snakket litt om politikk.

– Omstilling blir en viktig sak, men vi må også se på tjenestene kommunen gir. Heltidsstillinger innenfor omsorgssektoren er noe vi må se, og som vi bør prøve ut. Vi må også tenke på hele kommunen. Det skal bygges sykehjem på Åse og omsrorgsboliger på Dverberg og Andenes. Jeg er også glad for vannvedtaket på Hinnøysiden, sa Johansen.

– Spennende og artig

Johansen var som nevnt ordfører fra 1995 til 1999, som en følge av et valgteknisk samarbeid med Andøy Høyre. Etterpå fant de borgerlige partiene sammen igjen og Jonni Solsvik ble ordfører i 1999.

I denne valgperioden er Johansen fylkestingsrepresentant. Til daglig er han administrerende direktør i Andøy Energi AS.

– Hvorfor gjør du comeback i Andøy-poltikken?

– Politikk er spennende og artig og jeg synes det er viktig at vi har et tydelig Arbeiderparti også i Andøy. Jeg har stor tro på de mange prosjektene vi er i gang med i Andøy. Vi har mange muligheter selv om vi er skuffet over vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. I etterkant synes jeg både Ap sentralt og regjeringen har vært svake når det gjelder det som skal skje i Andøy. Regjeringen har vært svak på å levere tiltak for Andøysammfunnet, for eksempel når det gjelder Andenes havn. Regjeringen svikter også når det gjelder kommuneøkonomien. Andøy må kutte fordi eiendomsskatten blir redusert, sier Johansen.

Her er Ap-listen

1. Kjell-Are Johansen Andenes.

2. Anitha Bendiksen, Bleik.

3. Tommy Søberg, Åse.

4. Kumrie Rusiti, Andenes

5. Tomas Pareli Seines, Andenes.

6. Birgit Karlsen Eira, Andenes.

7. SIgne Anette Hansen, Andenes.

8. Bjørn-Roger Steen, Nordmela.

9. Torill Viktoria Norvoll, Andenes.

10. Jan Edgar Pettersen, Åse.

11. Guri Anita Bendiksen, Bleik.

12. Egil Brensholm, Andenes.

13. Amal Ibur, Andenes.

14. Knut Paulsen, Forfjord.

15. Roger Sellevoll Jacobsen, Andenes.

16. Isem Ibur, Andenes.

17. Hans Kristian Kristiansen, Andenes.

De tillitsvalgte på listen har fått fullmakt til å endre de siste plassene på listen dersom man klarer få flere kvinner med på lista. Aps vedtekter sier at det skal være kjønnsbalanse, med unntak av de to siste navnene på lista.

Den vedtatte lista til Andøy Ap har fire menn på de siste plassene.