Litt økning i torskefisket

Andøy

Det er nå landet 26.899 tonn torsk i Vesterålen. Halvparten av torsken (13.894 tonn) er landet i Øksnes. Deretter følger Andøy med drøye 10.200 tonn. I Bø er det landet 1.893 tonn, mens det i Hadsel er landet 885 tonn med fersk torsk. I Hadsel er det trålere som har levert fisk.

Bak fjoråret

Det er med andre ord landet et betydelig kvantum torsk i regionen, men det er likevel et stykke bak fjoråret.

Vesterålen dyrest fire uker på rad Torskeprisene bare øker Den siste uka har fiskemottak i Vesterålen betalt i snitt 33,27 kroner per kilo skrei. Dette er dyrest i landet for fjerde uka på rad.

Det er særlig Øksnes som ligger bak 2018 med 3.567 tonn mindre. Også Bø ligger et stykke bak fjoråret med 1.576 tonn.

I Andøy er man nesten på høyde med fjoråret og ligger bare 284 tonn bak fjoråret.

Verdi og priser

Høye priser for torsken kompenserer noe for lavere kvantum. I Andøy har verdien av fangsten økt med 34 millioner kroner fra 2018 til 2019.

Kamp om torsken: Kjøpte torsk for 38 kroner per kilo En fiskekjøper i Vesterålen har denne uken betalt 38 kroner per kilo for torsk. Det er nesten fem kroner over den høyeste gjennomsnittsprisen i vinter – som er 33,18 kroner.

I Øksnes og Bø har fangstverdien gått ned. I Bø ligger man 19 millioner lavere enn 2018 og i Øksnes er man 7,5 millioner kroner bak fjoråret.

Totalt er det landet torsk for drøye 582 millioner kroner i Vesterålen i år.

Mange har vært opptatt av høye priser på torsken. VOL har omtalt at det betalt opp til 38 kroner per kilo for torsken, og gjennomsnittsprisen i regionen har i flere uker ligger over 33 kroner per kilo.

Dårlig vær i forrige uke: Labert torskefiske i Vesterålen Det ble bare landet 721 tonn torsk i Vesterålen i forrige uke. Og gjennomsnittsprisen gikk også litt ned i regionen.

I uke 14 (forrige uke) var snittprisen i Vesterålen 33,27 kroner per kilo.

Store fangster

Det gjøres fortsatt en del store fangster utenfor Vesterålen.

Den største torskefangsten var en snurrevadfangst på 48,6 tonn levert på Myre. På Andenes og i Straumsjøen var det levert snurrevadfangster på drøye 21 tonn.

Straumsjøen hadde den største garnfangsten med 8,3 tonn. Også på Andenes ble det levert en garnfangst på over åtte tonn.

Den største linefangsten ble levert i Straumsjøen og var på 4,2 tonn. Myre hadde den største juksafangsten på 2,6 tonn.

På Myre ble det også levert en autolinefangst med hyse på 23 tonn. Myre hadde også den største selfangsten på 4,3 tonn (snurrevad).