Vannet vasket bort stikkrenne ved Kjølhågen

Andøy

Da VOL var på stedet holdt mannskaper på med å få kontroll på situasjonen. Skadeomfanget er uklart, men veibanen har sunket ned der stikkrenna går under veien.

Enorme nedbørsmengder fra mandag har skapt store problemer på veiene i Andøy. Fra midnatt tirsdag til klokken 12 var det kommet 32,5 millimeter nedbør. Mandag ble det registrert 11, 7 millimeter nedbør slik at totalen blir 44 millimeter nedbør på under to døgn.

Ras

Tidlig tirsdag morgen gikk det et jordras ved Nøss på Andøya slik at vegen der ble stengt en periode. Det var også kommet noe ned på veien i nærheten av Bukkekjerka. Og ved Bleik var en stor stein havnet i fanggjerdet.

Har ryddet jordras av fylkesvei 974 ved Nøss, veien delvis åpnet Det er gått et jordras i Andøy.

Steinnedfall mellom Andenes og Bleik Natt til tirsdag falt det ned en stor stein i fanggjerdet på fylkesveg 976 mellom Andenes og Bleik.

Stikkrenne

På fylkesvei 82 hadde det samlet seg opp en stor vanndam på ene siden av vegen. Det førte til utvasking av masse der stikkrenna går under veien og at veibanen sank ned.

Da VOL var på stedet ville ingen si noe om hvor lang tid vil ta å utbedre skaden.

– Vi har folk på stedet som vurderer hva som må gjøres, sier Berg.

Åpnet

Klokken 15.34 gikk det ut melding fra Statens vegvesen om at fylkesvei 82 nå er åpen for trafikk igjen.