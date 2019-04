Om et år skal de ta Andøy til Oslo sammen

Andøy

– Da vi begynte omstillingsprosessen, så vi tidlig at folk er et av suksesskriteriene for å lykkes. Vi trenger flere folk. Det skal skapes nye arbeidsplasser, og det er kamp om de gode hodene. Derfor reiser vi sørover i mai 2020 for å vise oss fram og begeistre Oslo og østlendingene, sa Samskap-sjef Brita Erlandsen.

Revy i Oslo Konserthus neste år

Hun er glad for at revygruppa blir med for å formidle historier fra Andøy, og næringslivet blir også invitert med.

– Vi er storklare til å gjenta suksessen fra 2013, da vi spilte i Edderkoppen Teater. Neste år setter vi opp den 30. Fyr Laus-revyen og det blir da jubileumsforestilling i Oslo Konserthus fredag 1. mai, sier Bente Alsos, som er leder i revygruppa. Dagen etter blir det andøyseminar med næringslivet og på kvelden en gedigen andøyfest.

– Det er verdt å merke seg at Oslo Konserthus kun tar 1.400 personer, sier Alsos. Hun anbefaler folk å være tidlig ute med å skaffe seg billetter.

– Det kommer ikke til å bli noe ekstraforestilling, men det blir mulig med ekstra applaus, sier hun med et smil.

Revyforestilling i helga

I helga er revygjengen klar med årets forestilling, som har fått navnet «Nu kjem han me han», og de små smakebitene vi så i forbindelse med pressekonferansen lover godt.

– Vi ligger mye bedre an enn på samme tid i fjor, så dette blir bra, sier revyveteran Arne Hjalmar Hansen.