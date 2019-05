Spør om militær aktivitet på Andøya

Andøy

Da Erna Solberg besøkte Andøy for en uke siden, gjorde hun det klart at det kommer til å være militær aktivitet ved Andøya flystasjon også etter at 333-skvadronen er flyttet til Evenes.

– En av de tingene som ligger i det, er at NATO skal trene og operere mer og mer og det er klart at Andøya har en funksjon i dette også fremover. Også jobber nå forsvarsministeren med disse spørsmålene. Det jeg og regjeringen er opptatt av, er at det skal ikke være sånn at ikke det gir utviklingsmuligheter for annen aktivitet på Andøya. Den solidariteten må vi ha ut i fra hva vi har gjort, og det vedtaket som er fattet. Selv om det fortsatt vil være militær aktivitet, så skal ikke det legge stopper på at flyplassen og aktiviteten for øvrig, sa Solberg da hun besøkte Andøy.

Snu før milliardene ruller

Det gjøre at MDG nå ber forsvarsministeren redegjøre for hva slags aktivitet som er planlagt på Andøya.

Får informasjon om satellittprosjekt: Stortingspolitikere besøker Oksebåsen Neste mandag kommer minst to av medlemmene i Stortingets næringskomité til Andøy for å høre om planene til Andøya Space Center. – De skal bli oppdatert på det vi jobber med, sier Arne Hjalmar Hansen.

– Miljøpartiet De Grønne har vært sterkt kritiske til beslutningen om å legge ned Andøya Flystasjon, for å bygge opp en ny militær flyplass på Evenes – en kjøretur unna og i et internasjonalt vernet våtmarksområde. Når Solberg nå sier at det skal være fortsatt militær aktivitet på Andøya, men at det ikke skal være «aktivitet som er tradisjonell for det norske Forsvaret», må Stortinget få svar på hva det egentlig er som foregår. Jeg er glad for at forsvarsministeren må svare for dette i Stortinget, og forventer denne gangen noe annet enn et goddag mann økseskaft svar, skriver MDG s Toine C. Sannes i en pressemelding.

– Jeg vil si at hele prosessen rundt nedleggingen av Andøya Flystasjon er en farse. Først blir argumentene for nedlegging, avkledd én etter én. Så kommer denne kryptiske beskjeden fra statsministeren. Skal vi ha to militære flybaser i Nordland nå, til hvilken pris, spør Sannes, som mener det nå er bedre å si det som mange tenker, nemlig at beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er feil.

– Nå retter vi opp feilen før det er for sent, og milliardene begynner å rulle ut av statskassen, sier Sannes.

Skriftlig spørsmål

Dette er spørsmålet MDG har sendt til Bakke-Jensen:

« I forbindelse med Statsministeren sitt nylige besøk på Andøya, kom det fram at NATO sine planer om å trene og øve mer i Norge vil få konsekvenser for Andøya Flystasjon. Andøya Flystasjon er vedtatt lagt ned, og de nye maritime overvåkningsflyene skal driftes fra Evenes, som bygges opp som ny militær flyplass. Statsministeren poengterte at Andøya Flystasjon ikke skal være en base for aktivitet som er tradisjonell for det norske Forsvaret.

Erna Solbergs Andøy-besøk tirsdag Ved 1130-tiden landet statsminister Erna Solberg på Andenes.

Hvilken militær aktivitet er det konkret som planlegges på Andøya Flystasjon.»