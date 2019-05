Solsvik og Nordmo møtte Senterpartiet

Andøy

Det vakte oppsikt da statsminister Erna Solberg uttalte at det vil bli militær aktivitet ved Andøya flystasjon også etter at overvåkingsflyene er flyttet til Evenes.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener Solberg viser liten respekt for Stortinget når hun drar til Andøya og opplyser om ting hun ikke har opplyst Stortinget om.

– Vi har spurt, men ikke fått svar, sa Navarsete til VOL i går.

Senterpartiet

Og det var nettopp Navarsete delegasjonen fra Andøy hadde møte med onsdag.

– Vi snakket både om prosjekter som planlegges i Andøy og situasjonen for Andøya flystasjon. Alle venter på en avklaring om hva som skal skje når det gjelder mottak av allierte forsterkninger og NATO-øvelser, sier Solsvik.

Han sier at man har jobbet med dette møtet i lang tid, og at det er tilfeldig at det skjer rundt en uke etter statsministerens besøk i Andøy.

Flere partier

– Vi jobber også med å få til møter med flere andre partier på Stortinget, deriblant Høyre og Arbeiderpartiet. Vi ønsker å snakke om omstillingsprosjekter, Andøya Space Center, havna på Andenes og det vi ser knyttet til Andøya flystasjon. Vi ser en tverrpolitisk erkjennelse av at det vil være behov for Andøya flystasjon også i fremtiden, sier Solsvik.