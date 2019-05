Mobiltelefonen koster deg to til sju kroner i året

Andøy

Tek.no har sett på hva det koster å lade en rekke dingser som i dag finnes i mange hjem.

En elsykkel koster deg 182 kroner, mens robotstøvsugeren koster deg mellom 18 og 36 kroner i strøm per år.

Musikk til 1,4 kroner

Trådløse hodetelefoner koster deg mellom 0,9 og 1,4 kroner per år, mens nettbrettet koster mellom ni og 18 kroner. En bærbar datamaskin koster fra 18 til 46 kroner i året dersom du lader den hver dag.

Smartklokka du har på armen, koster deg bare 45 øre per år i strøm.

«Dyre» nødladere

Det er imidlertid ikke alle steder det er tilgang til strøm eller at man har rett lader med seg. Mange har derfor batterbanker eller nødladere med seg på jobb, reise eller tur.

En slik lader kan koste deg mellom fem og 14 kroner per år viser tallene fra tek.no.

Under tusenlappen

En familie på fire skal med andre ord ha ganske mange dingser og et par elsykler og kanskje en elmoped før den totale strømkostnaden overstiger 1.000 kroner.

Legger du på en elbil eller to, blir bildet et annet. Tek.no har beregnet at en elbil koster deg 18.250 kroner i strøm per år.

– Kun elbilen kan beskyldes for å legge tusenlapper på strømregningen din. Sammenlignet med de andre elektriske transportmidlene, har også disse kjøretøyene mye lenger rekkevidde og bruker langt mer energi, skriver tek.no.