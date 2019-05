Andøy

– Jeg er superfornøyd med at vi får denne renoveringen på plass. I utgangspunktet skal dekket på kunstgressbanen byttes etter ti år. Her vil det være 16 år når vi bytter det til neste år, sier Andøy kommunes «idrettssjef» Sindre Wolf.

Skifter gress neste sommer

Sammen med banens storbruker, Andenes IL, har han utformet søknaden til Sparebanken Nord-Norge sitt Samfunnsløftet.

– Forrige uke fikk jeg beskjed om at vi får 1,5 millioner kroner til prosjektet, sier Wolf, som anslår at renoveringen også vil utløse opp mot en million kroner i spillemidler.

– Planen er at renoveringen skal gjøres sommeren 2020, på grunn av at det da er liten aktivitet på banen, sier Wolf.

AIL lover betydelig dugnadsinnsats

I AIL, der hundrevis av spillere i alle aldersklasser bruker banen, er de veldig takknemlige for at Samfunnsløftet bidrar til renovering av banen.

– For klubben og spillerne er dette et enormt løft. Det er et løft for spillere i alle aldersklasser som skal utvikle seg, og det er på tide at det kommer på plass, sier Yngve Isaksen Wiik, som er leder i AIL. Han legger til at selv om det er Andøy kommunes anlegg, så vil klubben gå inn med et betydelig antall dugnadstimer for å få prosjektet på plass.

- Mindre sjanse for skader

Tom Stenvoll, som er trener for AILs A-lag i 4. divisjon sier at det ikke er tvil om at anlegget har vært forsømt og trengt oppgradering i langt tid.

– Med det nye dekket så har man en mye større sjanse til å ta vare på miljøet, det blir mindre sjanser for skader og mye hyggeligere å komme på stadion, både for spillere og publikum, sier han.