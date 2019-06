Andøymarsjen: ut på tur, aldri sur

Andøy

Andøymarsjen har vært arrangert siden begynnelsen av 80-tallet. Men da var det en helt annen distanse.

Da gikk den over to dager og første dagen var på 35 km, andre dagen av på 15 km. Nå er det mer bedagelig turgåing over det hele, med to distanser på 5 og 10 km. Over 70 deltok i år. Arrangør er Andøygutten, som også stiller med et batteri av kaker og en solid lapskaus som gulrot i enden av marsjen, noe både de yngste og eldre ser ut til å sette stor pris på.

Været var vel ikke akkurat strålende i dag, men sammenlignet med fjoråret, hvor det regnet sideveis og vinden blåste opp mot kulings styrke, var det lite å utsette på dagen.