Politiet fant tom gummibåt etter at mann ble funnet død

Andøy

Det opplyser politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik ved Andøy lensmannskontor til VOL.

Like etter klokken 18 søndag ettermiddag rykket politiet ut fra Sortland med blålys og sirener. Også brannvesenet i Andøy og ambulanse var på stedet for å bistå etter at forbipasserende hadde funnet en person i havet på Andenes.

Død mann funnet i vannet på Andenes En omkommet person er funnet i havet på Andenes. Politiet er nå på stedet og foretar vitneavhør.

Isaksen Wiik sier politiet etter vitneobservasjoner og øvrige funn nå er rimelig sikker på identiteten til vedkommende, men går ikke ut med navn før etter obduksjonen.

– Mot gjerdet på flystasjonen ble det i går funnet en tom gummibåt, og vi ser dette funnet i sammenheng med den omkomne mannen og går ut i fra at det dreier seg om en drukningsulykke, opplyser Isaksen Wiik, som poengterer at det ikke var noen aktive savnetmeldinger i forkant av at mannen ble funnet i sjøen.